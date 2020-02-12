Düzce'de toprak kayması ulaşımı aksattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Düzce'de toprak kayması ulaşımı aksattı - Son Dakika

Düzce'de toprak kayması ulaşımı aksattı

6 saat önce

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen toprak kayması, bağlantı yollarında ulaşımın aksamasına neden oldu.

Düzce'de toprak kayması ulaşımı aksattı, System.String[]

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen toprak kayması, bağlantı yollarında ulaşımın aksamasına neden oldu.

Alınan bilgiye göre, bölgede dün geceden itibaren etkili olan yağış nedeniyle Gölormanı köyü Efteni Gölü mevkisinde toprak kayması meydana geldi.

Yola yığılan toprak parçaları nedeniyle o sırada bölgeden geçen sürücüler zor anlar yaşadı.

İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleriyle ulaşımı olumsuz etkileyen toprak parçalarını kaldırarak yolu kısa sürede trafiğe açtı.

İlçeye ulaşımı sağlayan Gölyaka-Düzce bağlantı yolunda da oluşan toprak kayması trafiği olumsuz etkiledi.

Gölyaka Jandarma Komutanlığı ekipleri, yolda önlem aldı aldı. Ekiplerin çalışması sonucu yolun kapanan kısmı tekrar trafiğe açıldı.

Gölyaka, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 01:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: TSK, Halep'te Esed rejimi hedeflerini vurdu
Eğitime kar engeli! 7 ilde okullar tatil edildi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşı Mark Esper ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Vururuz" resti sonrası Esed rejiminden küstah sözler

Son Dakika Haberleri
19:15 Şeyma Subaşı Instagram'daki dans paylaşımıyla takipçilerinin beğenisini kazandı
17:41 Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'dan şok edici sözler!
17:16 Ünlü Youtuber Atakan Özyurt, Tutunamayanlar'ın kadrosuna dahil oldu
17:08 Haluk Levent bebek bezi reklamında oynadı
16:46 Kuruluş Osman kadrosunu güçlendiriyor! 3 yeni isim daha katıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 19:34:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Düzce'de toprak kayması ulaşımı aksattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]