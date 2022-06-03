Düzce'nin Akçakoca ilçesinde toz taşınımı nedeniyle araçların üzerinde toz birikintileri oluştu.
İlçede öğle saatlerinde başlayan ve zaman zaman etkili olan sağanak ve toz taşınımı etkili oldu.
Araçları toz birikintisiyle kaplanan sürücülerin bazıları kendi imkanlarıyla bazıları da benzin istasyonlarında araçlarının temizlenmesini sağladı.
Şenol Ilgaz, otomobilini park ettiği yerden alamaya geldiğinde üzerinin kirlediğini gördüğünü söyledi.
Ilgaz, yağmurla birlikte çamur olan aracını kendi imkanlarıyla temizlediğini söyledi.
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