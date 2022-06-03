Toz taşınımı etkili oldu - Son Dakika
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Toz taşınımı etkili oldu

03.06.2022 18:34

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde toz taşınımı nedeniyle araçların üzerinde toz birikintileri oluştu.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde toz taşınımı nedeniyle araçların üzerinde toz birikintileri oluştu.

İlçede öğle saatlerinde başlayan ve zaman zaman etkili olan sağanak ve toz taşınımı etkili oldu.

Araçları toz birikintisiyle kaplanan sürücülerin bazıları kendi imkanlarıyla bazıları da benzin istasyonlarında araçlarının temizlenmesini sağladı.

Şenol Ilgaz, otomobilini park ettiği yerden alamaya geldiğinde üzerinin kirlediğini gördüğünü söyledi.

Ilgaz, yağmurla birlikte çamur olan aracını kendi imkanlarıyla temizlediğini söyledi.

Toz taşınımı etkili oldu
Toz taşınımı etkili oldu
Toz taşınımı etkili oldu
Toz taşınımı etkili oldu

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Toz taşınımı etkili oldu - Son Dakika

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