İlçede öğle saatlerinde başlayan ve zaman zaman etkili olan sağanak ve toz taşınımı etkili oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Toz taşınımı etkili oldu - Son Dakika

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