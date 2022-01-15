DÜZCE'DE, TRABZONSPOR TARAFTARLARINDAN HAMSİ FESTİVALİ - Son Dakika

DÜZCE'de, 'Hamsiler Karadeniz'den, ikram Trabzonspor'dan' sloganıyla düzenlenen hamsi festivalinde vatandaşlar ikram edilen hamsileri yedi, kar yağışı altında horon oynadı.

Düzce Trabzonsporlular Derneği bu yıl ikinci kez 'Hamsiler Karadeniz'den, ikram Trabzonspor'dan' sloganıyla İl Özel İdaresi Parkında hamsi festivali düzenledi. 2 gün sürecek festivalde vatandaşlara 7 ton hamsi ikram edilecek. Hamsilerden yiyen vatandaşlar, kar yağışına rağmen Karadeniz yöresi sanatçılarının söylediği şarkılar eşliğinde horon oynadı.

Düzce Trabzonsporlular Derneği Başkanı Mustafa Bilgin iki gün sürecek festivalde 7 ton hamsi ikram edeceklerini belirterek, "İlk hamsi festivalimizi 2020 yılında gerçekleştirdik. Maalesef ikincisini 2021 yılında koronavirüs nedeniyle gerçekleştiremedik. Şimdi ikinci festivalimizi yapıyoruz. 7 ton hamsi dağıtıyoruz. Halkımızın katılımı bizi gayet memnun etti. Hamsi Karadeniz'den, ikram Trabzonpor'dan" dedi.

Festival kapsamında ayrıca kurulan stantlarda Trabzon yöresine ait yiyecek, giyecek ve içecekler de satışa sunuldu.