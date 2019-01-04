Düzce'de Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 111 Bine Yaklaştı
1 saat önce
Düzce ilinde trafiğe kayıtlı araç sayısı 2018 yılı Kasım ayı sonu itibarıyla 110 bin 829 oldu.
Düzce
ilinde trafiğe kayıtlı araç sayısı 2018 yılı Kasım ayı sonu itibarıyla 110 bin 829 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu
Başkanlığı Kocaeli
Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, Düzce ilinde Trafiğe kayıtlı araç sayısı Kasım ayı sonu itibarıyla 110 bin 829'a ulaştı. Araç
türlerine bakıldığında ise 56 bin 662 otomobil, 2 bin 612 Minibüs, bin 663 Otobüs, 17 bin 128 Kamyonet, 4 bin 662 Kamyon, 15 bin 938 Motosiklet
, 11 bin 853 Traktör, 311 Özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. - DÜZCE
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 09:39 Kaynak: İHA
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