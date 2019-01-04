Son Dakika Haberleri: Düzce'de Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 111 Bine Yaklaştı

Düzce'de Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 111 Bine Yaklaştı

1 saat önce

Düzce ilinde trafiğe kayıtlı araç sayısı 2018 yılı Kasım ayı sonu itibarıyla 110 bin 829 oldu.

Düzce'de Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 111 Bine Yaklaştı, System.String[]
Düzce ilinde trafiğe kayıtlı araç sayısı 2018 yılı Kasım ayı sonu itibarıyla 110 bin 829 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, Düzce ilinde Trafiğe kayıtlı araç sayısı Kasım ayı sonu itibarıyla 110 bin 829'a ulaştı. Araç türlerine bakıldığında ise 56 bin 662 otomobil, 2 bin 612 Minibüs, bin 663 Otobüs, 17 bin 128 Kamyonet, 4 bin 662 Kamyon, 15 bin 938 Motosiklet, 11 bin 853 Traktör, 311 Özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 09:39 Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Düzce, Araç, Ekonomi
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