Düzce'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 117 bini geçti

DÜZCE(İHA) – Düzce'de trafiğe kayıtlı araç sayısı Nisan sonu itibariyle 117 bin 176 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, Düzce ilinde trafiğe kayıtlı araç sayısı Nisan ayı sonu itibarıyla 117 bin 176'yı geçti. Araç türlerine bakıldığında ise 58 bin 919 otomobil, 2 bin 651 Minibüs, bin 519 Otobüs, 18 bin 148 Kamyonet, 4 bin 726 Kamyon, 18 bin 173 Motosiklet, 12 bin 667 Traktör, 373 Özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. - DÜZCE