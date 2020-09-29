Düzce'de "Trafik Eğitim Parkuru"nun yapımına başlandı - Son Dakika

Düzce Belediyesi ve Düzce Valiliği iş birliğiyle 10 bin metrekarelik alanda hayata geçirilecek olan "Trafik Eğitim Parkuru"nun yapımına başlanıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, "Trafik Eğitim Parkuru"nun yapımı için bürokratik sürecin tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, Melen Su Park yanındaki 10 bin metrekarelik alanda yapılacak parkurun kasım ayı içinde Düzcelilerin hizmetine sunulmasının planlandığı kaydedilerek, özellikle çocukların trafikteki bilinçlerinin artırılması konusunda önem taşıyan projenin yapımına başlanıldığı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Melen Su Parkı'nın Düzceliler için daha donanımlı bir hale getirilmesi konusunda çalışma yaptıklarını aktararak "Burası Düzce'ye kazandırdığımız en büyük sosyal alanlardan biri. Burası bir sosyal tesisten çok daha fazlası olacak. Sadece piknik alanları, spor alanları ya da çocuk oyun alanı olmasının dışında burayı bir eğitim yuvası yapıyoruz. Trafik kurallarına uymanın hayati önem taşıdığını her zaman söylüyoruz. Çocuklarımızı bilinçlendirmek için sadece okuldaki eğitim değil, yaşayarak, görerek ve uygulayarak öğrenmelerini hedefliyoruz. Öğrendikleri teorik bilgileri burada uygulamalı olarak benimseyecekler. Artık yaptığımız işlere hız kazandırma zamanı. Bu eğitim parkurunu kasım ayı içerisinde açmayı planlıyoruz. Düzce'mize, çocuklarımıza şimdiden hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Açıklamada ayrıca Melen Su Park içindeki binanın derslik olarak tahsis edildiği, binada planlanan 7 adet odanın emniyet, itfaiye, AFAD, milli eğitim müdürlüğü, sağlık müdürlüğü, çevre ve şehircilikten gelecek eğitimcilerin kullanımı ve kafeterya için hazırlanacağı aktarıldı.