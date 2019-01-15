Düzce'de Trafik Kazası: 1 Yaralı
8 dakika önce
Düzce'de meydana gelen trafik kazasında kamyonet sürücüsü yaralandı.
Düzce'de meydana gelen trafik kazasında kamyonet sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mustafa Kemal Yücekaya idaresindeki 81 EL 618 plakalı odun yüklü kamyonet, Yığılca ilçesi Hacılar köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Devrilmenin etkisiyle kamyonet kasasında bulunan odunlar yere döküldü.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Yücekaya'yı Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırdı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:37 Kaynak: AA
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