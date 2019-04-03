Son Dakika Haberleri: Düzce'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Düzce'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

4 dakika önce

Düzce'de meydana gelen trafik kazasında minibüsün çarptığı üniversite öğrencisi ağır yaralandı.

Düzce'de Trafik Kazası: 1 Yaralı, System.String[]
Düzce'de meydana gelen trafik kazasında minibüsün çarptığı üniversite öğrencisi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Metin Öztürk idaresindeki 14 LF 091 plakalı minibüs, D-655 Zonguldak-Düzce Bağlantı yolunun Çoban mevkisinde yolun karşısına geçmek isteyen Münire Abay'a (22) çarptı.

Minibüs sürücüsü kazanın ardından kaçarken, kazada ağır yaralanan Abay, olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri yaralıyı Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.

Bu arada, minibüs Beyciler Mahallesi'nde terk edilmiş halde polisler tarafından bulundu, sürücü Öztürk de Kurtsuyu köyündeki evinde gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 03:45 Kaynak: AA

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