Düzce'de trafik kazası 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Düzce'de trafik kazası 1 yaralı - Son Dakika

Düzce'de trafik kazası 1 yaralı

6 saat önce

Düzce merkeze bağlı Aydınpınar köyü yolunda, 2 aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Düzce'de trafik kazası 1 yaralı, System.String[]

Düzce merkeze bağlı Aydınpınar köyü yolunda, 2 aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.


Kaza; gece saatlerinde Aydınpınar köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şehir merkezinden Aydınpınar köyü istikametine gitmekte olan K.L.'nin kullandığı 81 AAE 671 plakalı arazi aracı ile A.Y.'nin kullandığı 81 FL 800 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.


Kaza nedeniyle yol kenarına savrulan iki araç kullanılamaz hale geldi. 2 aracın karıştığı trafik kazasında 1 sürücü yaralandı.


Yaralı sürücü K.L. olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından tedavisi yapılmak üzere Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - DÜZCE

Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 11:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kütahya'da vahşet! Evde bıçaklanmış kadın cesedi ile yakılmış erkek cesedi bulundu
Sibel Ünli'nin babasına açıkça soruldu: Kızınız parasızlıktan mı böyle bir şey yaptı? Dehşet saçtığı halde tahliye edilen çocuğun, hakim annesi, kendisine yöneltilen soruya cevap veremedi Kız arkadaşını sokak ortasında darp eden ve vatandaşların üzerine araç süren şahıs tahliye edildi

Son Dakika Haberleri
17:32 Mehmetçik Tel Abyad'da hasta çocuğu ziyaret etti - Son Dakika Haber
17:30 Türkiye ve Avrupa ülkelerinde boşanma oranları ne durumda? - Son Dakika Haber
17:27 Siirt'te 16 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika Haber
17:26 Tunceli'de kayıp üniversite öğrencisi aranıyor - Son Dakika Haber
17:24 CHP'li Öztrak: Mehmetçiğimizi oraya göndermek macera - Son Dakika Haber
17:18 Son dakika: Beyaz Saray'dan kritik İran sorusuna cevap: Trump nükleer anlaşma konusunu tekrar müzakere etme konusunda inançlı - Son Dakika Haber
17:04 ABD'li üst düzey yetkili: İran'ın füzeleri teyakkuza geçti - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2020 17:36:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Düzce'de trafik kazası 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]