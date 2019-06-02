Düzce'de trafik kazası: 3 yaralı

Düzce
'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
D-100 kara yolunda Ankara
yönüne giden Nuri Karahasan
idaresindeki 10 V 4419 plakalı otomobil, Beylice mevkisinde yol kenarındaki plastik malzemelere çarptı.
Kazada sürücünün eşi Saadet ve kızı Yasemin Karahasan ile torunu Sude İri yaralandı.
İlk müdahaleyi çevredekilerin yaptığı yaralılar, Düzce Atatürk
Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Otomobildeki ailenin bayram tatili için İstanbul
'dan memleketleri Kastamonu
'ya gittiği öğrenildi.
Yaralılara yardım eden Hatice
Zengin Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, yolda seyir halindeyken kazayı gördüklerini belirterek, "Duman çıktığını görünce araca yöneldik. Yaralıların arabadan çıkmasına yardım ettik. Daha sonra 112'yi aradık. Arkada oturan kişiler yaralıydı, öndeki iki kişiyi kemer kurtardı. Herkesin emniyet kemeri takması lazım. Bu konuda bilinçli olmamız lazım." diye konuştu.