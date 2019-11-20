Düzce'de trafik kazası: 3 yaralı
6 saat önce
Düzce'de kontrolünü kaybeden hafif ticari aracın refüje çıkması sonucu 3 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 02:14 Kaynak: AA
Düzce'de kontrolünü kaybeden hafif ticari aracın refüje çıkması sonucu 3 kişi yaralandı.
D-100 kara yolundan Ankara yönünde seyreden Sedat Ç. yönetimindeki 67 AAT 650 plakalı hafif ticari araç, Kapıcı köyü mevkinde kavşağa geldiği esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı.
Kazada otomobil sürücüsüyle araçtaki Çiğdem Ç. ve Lütfiye A. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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