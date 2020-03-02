Düzce'de trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Düzce'de trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika

Düzce'de trafik kazası: 3 yaralı

6 saat önce

DÜZCE (İHA) – Düzce'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Düzce'de trafik kazası: 3 yaralı, System.String[]

DÜZCE (İHA) – Düzce'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Kaza, akşam saatlerinde Düzce merkezde General Kazım Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Burhaniye Mahallesi General Kazım Sokak'tan D-100 istikametine ilerlemekte olan Abdullah A. idaresindeki 81 AH 473 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan park halindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile araç içerisinde bulunan sürücü Abdullah A. ile yolcu olarak bulunan Can A. ve Muhammet A. yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Burhaniye, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 11:27 Kaynak: İHA
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