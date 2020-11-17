Düzce'de trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Alınan bilgiye göre, 81 AF 261 plakalı Resul S. idaresindeki otomobil, Düzce- Bahçeşehir bağlantı yolunda METEK-TOKİ kavşağında Yavuz A. yönetimindeki 81 DF 527 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Düzce 'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

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