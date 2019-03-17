Son Dakika Haberleri: Düzce'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

Düzce'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

1 saat önce

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Düzce'de Trafik Kazası: 4 Yaralı, System.String[]
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ali Atasever idaresindeki 60 ZV 308 plakalı hafif ticari araç, Anadolu Otoyolu'nun Kirazlı mevkisi Ankara yönünde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, sürücü ile Barış, Sati ve Kumru Atasever yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları Düzce Atatürk Devlet ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama hastanelerine kaldırdı.

Yaralılardan Kumru Atasever'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Öte yandan, kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Satılmış Atasever ile bir yakını, araçtan yola savrulan eşyaları topladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 01:41 Kaynak: AA

Ankara, Kirazlı, Anadolu Otoyolu, Düzce, Güncel
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