Düzce'de trafik kazası: 5 yaralı - Son Dakika
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Düzce'de trafik kazası: 5 yaralı

6 saat önce

Düzce'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Düzce'de trafik kazası: 5 yaralı, System.String[]

Düzce'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kiremitocağı Mahallesi Kadırga Sokak'ta seyreden Yaşasın Ö. idaresindeki 81 AVV 358 plakalı otomobil, yol üzerindeki kavşağa geldiği sırada Ahmet Y. yönetimindeki 81 EM 535 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan Yaşasın Ö. idaresindeki otomobil, yol kenarında park halindeki başka bir otomobile çarparak durabildi.

Kazada, otomobilde bulunan yolcular Sinan Aydoğdu, Emine Özkan ve Nazlı Özen ile hafif ticari aracın sürücüsü Ahmet Y. ve Ayşegül Şahin yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 01:06 Kaynak: AA
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