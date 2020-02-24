Düzce'de trafik kazası: 5 yaralı - Son Dakika

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobilde bulunan yolcular Sinan Aydoğdu, Emine Özkan ve Nazlı Özen ile hafif ticari aracın sürücüsü Ahmet Y. ve Ayşegül Şahin yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kiremitocağı Mahallesi Kadırga Sokak'ta seyreden Yaşasın Ö. idaresindeki 81 AVV 358 plakalı otomobil, yol üzerindeki kavşağa geldiği sırada Ahmet Y. yönetimindeki 81 EM 535 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

Düzce 'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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