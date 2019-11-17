Düzce'de trafik kazası: 6 yaralı

Düzce'de meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Nihat Seymen yönetimindeki 14 EA 499 plakalı otomobil, Kaynaşlı ilçesine bağlı Sarıçökek köyü mevkisinde kontrolden çıkarak rögar kapağına çarptı.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan eşi Yıldız Seymen, yaşları 12 ila 14 arasında değişen ve isimleri henüz öğrenilemeyen üç çocuğu ve kayınvalidesi Necla Öztürk yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kaynaşlı İlçe Devlet Hastanesi ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.