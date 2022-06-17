Düzce'de trafik kazası tarafları SMA hastasına bağış şartıyla uzlaştı - Son Dakika
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Düzce'de trafik kazası tarafları SMA hastasına bağış şartıyla uzlaştı

17.06.2022 17:14
Düzce'de trafik kazası tarafları SMA hastasına bağış şartıyla uzlaştı

Düzce'de trafik kazasında yaralanan ve şikayetçi olan kişi, karşı tarafın SMA hastası için başlatılan yardım kampanyasına 1000 lira bağış yapması şartıyla uzlaştı.

Düzce'de trafik kazasında yaralanan ve şikayetçi olan kişi, karşı tarafın SMA hastası için başlatılan yardım kampanyasına 1000 lira bağış yapması şartıyla uzlaştı.

Kentte yaşayan İ.D, motosikletiyle seyir halindeyken, otomobiliyle kendisine çarparak yaralanmasına neden olan P.K'den şikayetçi oldu.

Bunun üzerine P.K. hakkında soruşturma başlatıldı. Dosya, suçun uzlaşma kapsamına girmesi nedeniyle Uzlaştırma Bürosuna gönderildi.

Uzlaştırmacı tarafından yapılan görüşmede şikayetçi İ.D, şikayetçi olduğu P.K'nin SMA hastası Yusuf Ege Karagüllüoğlu adına başlatılan kampanyaya 1000 lira bağış yapmasını istedi.

Teklifi kabul eden P.K'nin söz konusu hesaba bağış yapması üzerine İ.D. şikayetini geri çekti.

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Kaynak: AA

Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce'de trafik kazası tarafları SMA hastasına bağış şartıyla uzlaştı - Son Dakika

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