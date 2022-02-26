Düzce'de trafik kazasında 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Düzce'de trafik kazasında 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı

26.02.2022 18:12
Düzce'de trafik kazasında 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı

Düzce'de cip ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan 3'ü çocuk 5 kişi tedavi altına alındı.

Düzce'de cip ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan 3'ü çocuk 5 kişi tedavi altına alındı.

Ahmet G. idaresindeki 81 ACA 463 plakalı cip, Bahçeşehir bağlantı yolu Kervan Kavşağı mevkisinde kontrollü kavşaktan geçmeye çalışan Kadir Ü. yönetimindeki 81 ACC 582 hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada devrilen cipin sürücüsü ile hafif ticari araçta bulunan 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce araçlardan çıkarılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Düzce'de trafik kazasında 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı
Düzce'de trafik kazasında 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı
Düzce'de trafik kazasında 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı
Düzce'de trafik kazasında 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı

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Bahçeşehir, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Düzce'de trafik kazasında 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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