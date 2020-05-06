Düzce'de trafik polisinden araç içinde de

Düzce Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında araç içinde de "sosyal mesafe"ye dikkat çekmek için uygulama yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında D-100 kara yolu Küçük Melen mevkisinde "sosyal mesafe" adı verilen uygulamada denetimler yaptı.

Motorize ve İnsansız Hava Araçları Büro Amirliğinin havadan destek verdiği denetimlerde, durdurulan sürücülere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında araç içinde de sosyal mesafeye dikkat edilmesi gerektiği hatırlatıldı.

İçinde maske ile sosyal mesafe ve trafik kurallarının yer aldığı broşür ve bazı hediyeler bulunan paketler de uygulama sırasında sürücü ve yolculara hediye edildi.

Ekipler ayrıca el hijyenine de dikkati çekerek dezenfektan ve kolonya ikramında bulundu.