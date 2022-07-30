Alkollü sürücülere karayolunda sıkı denetim - Son Dakika
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Alkollü sürücülere karayolunda sıkı denetim

30.07.2022 09:50
Alkollü sürücülere karayolunda sıkı denetim

Düzce'de trafik polisleri D-100 Karayolu üzerinde alkol denetimi yaptı.

Düzce'de trafik polisleri D-100 Karayolu üzerinde alkol denetimi yaptı. Uygulamada 34 sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Avrupa ile Anadolu'yu birbirine bağlayan en önemli karayolu güzergahı olan D-100 Karayolu Düzce kesiminde trafik ekipleri hafta sonunu fırsat bilen alemci sürücüler üzerinde uygulama yaptı. Gece saatlerinde Soğancı mevkiinde yapılan uygulamada 536 araç sürücüsü kontrol edildi. Yapılan uygulamalarda sürücülerde alkol muayenesinin yanı sıra belge kontrolü de yapılırken 34 araç sürücüsüne 48 bin 637 TL cezai İşlem uygulandı.

Yetkililer uygulamaların gece ve gündüz sürekli olarak devam edeceğini belirttiler. - DÜZCE

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Kaynak: İHA

D-100 Karayolu, Tragger, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alkollü sürücülere karayolunda sıkı denetim - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alkollü sürücülere karayolunda sıkı denetim - Son Dakika
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