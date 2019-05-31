Son Dakika Haberleri: Düzce'de traktör devrildi: 1 ölü
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Düzce'de traktör devrildi: 1 ölü

24 dakika önce

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Düzce'de traktör devrildi: 1 ölü, System.String[]
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Dipsizgöl köyünde yaşayan Mehmet Arslan, sabah saatlerinde kendisine ait 42 EKJ 68 plakalı traktör ile tarlaya çalışmaya gitti.
Akşam saatlerine kadar eve dönmeyen Arslan'ın yakınları kendisine ulaşamayınca gidebileceği tarlalarda aramaya başladı. Aile yakınları, Arslan'ın kullandığı traktörü Dipsizgöl köyü Dere Mahallesi mevkisinde devrilmiş halde buldu.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri, traktörün altında sıkışan Arslan'ı bulunduğu yerden güçlükle çıkarıldı.
Sağlık ekipleri sürücü Arslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Arslan'ın cesedi yapılan incelemenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:11 Kaynak: AA
Mehmet Arslan, Kaynaşlı, Düzce, Güncel
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