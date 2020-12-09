Düzce'de traktör devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, traktörün altında kalan sürücü Ercüment Erdoğan ve eşi Rukiye Erdoğan'ı Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı.

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