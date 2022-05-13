Düzce'de traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Düzce'de traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

13.05.2022 16:34
Düzce'de traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Düzce'de otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 1 kişi tedavi altına alındı.

Düzce'de otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 1 kişi tedavi altına alındı.

D-100 kara yolu Ankara istikameti Üçköprü mevkisinde Ç.D. yönetimindeki 34 SP 8541 plakalı otomobil ile kavşakta manevra yapan Alaattin Erkahraman idaresindeki traktör çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüler yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Traktör sürücüsü Alaattin Erkahraman, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Düzce'de traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Düzce'de traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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Otomobil, Traktör, Ankara, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Düzce'de traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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