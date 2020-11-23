Düzce'de traktör şarampole devrildi: 3 yaralı - Son Dakika

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde traktörün şarampole devrilmesi sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Köy içindeki orman yolu mevkisinde plakası öğrenilemeyen Faik A'nın (33) kullandığı traktör, 5 metrelik şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile traktördeki Adem (34) ve Tülay O. (48) yaralandı.

Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaralıları kentteki hastanelere kaldırdı.

Yaralılardan Adem ile Tülay O'nun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.