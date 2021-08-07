Düzce'de traktör sürücülerine reflektör dağıtıldı - Son Dakika

Düzce'de "Reflektör Tak, Görünür Ol" sloganıyla denetim yapan jandarma trafik timleri, traktör sürücülerine reflektör dağıttı.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, trafik timleri, olası traktör kazalarının önüne geçebilmek amacıyla kentte kapsamlı denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde, traktörlerde görünmeyi sağlayan üçgen reflektör, flaşörlü lamba ile devrilme esnasında sürücünün traktörün altında kalmasını engelleyen "Devrilmeye Karşı Koruma Çerçevesi (ROPS)" bulunup bulunmadığı kontrol edildi.

Ayrıca, traktör kazalarında arkadan çarpmanın önlenmesi için ışık donanımlarının çalışır durumda olması ve araçların görünürlüğünün artırılmasının büyük öneme sahip olduğuna ilişkin sürücüler bilgilendirildi.

Ekipler sürücüleri, tarım işlerinde kullanılmak üzere imal edilmiş ve genişliği 2,55-3,05 metre arasında veya daha fazla olan araçlarıyla gün aydınlanıncaya kadar trafiğe çıkmamaları için de uyardı.

Kabin veya koruyucu çatı kullanımı, devrilme ve takla atma şeklindeki kazaların, ölümlü sonuçlanma ihtimalini dört kat düşürdüğüne dikkati çeken ekipler, sürücülerle traktör römorklarına reflektör taktı.

Açıklamada, sorumluluk alanında bulunan karayolları üzerinde seyir halinde giden sürücülerin can ve mal güvenliğinin sağlanması için trafik denetimine ve bilgilendirme faaliyetlerine devam edileceği bildirildi.