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TÜGVA önderliğinde 3 ayların başlangıcı nedeniyle etkinlik düzenlendi - Son Dakika

TÜGVA önderliğinde 3 ayların başlangıcı nedeniyle etkinlik düzenlendi

02.02.2022 21:03

Düzce'de, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) önderliğinde 6 sivil toplum örgütünce, mübarek 3 ayların başlangıcı sebebiyle "Kur'an Ziyafeti ve Sohbeti" etkinliği düzenlendi.

Düzce'de, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) önderliğinde 6 sivil toplum örgütünce, mübarek 3 ayların başlangıcı sebebiyle "Kur'an Ziyafeti ve Sohbeti" etkinliği düzenlendi.

TÜGVA, Düzce Diyanet Gençlik, Ensar Vakfı Düzce Şubesi, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi, Düzce Cihannüma ve Önder Vakfı önderliğinde mübarek 3 ayların başlangıcı nedeniyle "Kur'an Ziyafeti ve Sohbeti" etkinliği gerçekleştirdi.

18 Temmuz Spor Salonu'nda düzenlenen etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi, programa

katılan imam hatipler güzel sesleriyle beğeni topladı.

Programa İstanbul Maltepe Küçükyalı Çınar Camisi imam hatibi Muhammed Said Sezer, Cumayeri Avlayan Kuran Kursu öğreticisi Mahir Gülbahar, Ayasofya-i Kebir Camisi müezzin kayyımı Rıdvan Akbaş, İstanbul Büyük Çamlıca Camisi müezzin kayyımı Enes Özsoy, Düzce Cedidiye Camisi müezzin kayyımı Bayram Çotur ve Doktor Muhammed Masum Vanlıoğlu katıldı.

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Ensar Vakfı, gençlik, TÜGVA, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TÜGVA önderliğinde 3 ayların başlangıcı nedeniyle etkinlik düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: TÜGVA önderliğinde 3 ayların başlangıcı nedeniyle etkinlik düzenlendi - Son Dakika
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