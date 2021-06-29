Düzce'de turizm ofisi olarak kullanılan alan Kovid-19 aşı merkezine dönüştürüldü - Son Dakika

Düzce'de bulunan Turizm Ofisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı merkezine dönüştürüldü.

Düzce Valiliğine bağlı Turizm Ofisi, alınan kararla aşılama sürecinde vatandaşların randevusuz, hızlı bir şekilde aşı olması için Kovid-19 aşı merkezi olarak hizmet vermeye başladı.

Vali Cevdet Atay, gazetecilere, aşı uygulama noktasında vatandaşların kolay bir şekilde aşı olabileceklerini söyledi.

Düzce'de 134 farklı noktada aşılama çalışmalarına devam ettiklerini belirten Atay, "Her ilimizde olduğu gibi Düzce'de de aşılama işlemlerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor. Sağlık çalışanlarımız pandemi döneminde nasıl ki canla başla mücadele etti şimdi de aşılama sürecinde aynı şekilde canla başla mücadele ediyorlar." şeklinde konuştu.

Atay, özellikle fabrika gibi kalabalık ortamlarda çalışan vatandaşlar için mobil aşılama alanlarının kurulduğuna değinerek, yerinde aşılamalarla rakamların istenilen noktaya geldiğini bildirdi.

Aşılamada biraz daha gayret gösterilip hızlanılacağını vurgulayan Atay, "Vatandaşlarımızın biraz daha duyarlı olmasını ve tereddüde kapılmadan aşılarını yaptırmalarını istiyoruz. Dünyanın uyguladığı bir sistem ve kulaktan dolma bilgilere lütfen itibar etmeyelim." dedi.

Atay, aşı olmaya gelen vatandaşlara sağlık çalışanlarının yardımcı olacaklarını kaydetti.