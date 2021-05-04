Düzce'de Türk Kızılay gönüllüleri kan bağışıyla ihtiyaç sahibi hastalara destek oldu - Son Dakika

Türk Kızılay Düzce Şubesi ve Genç Kızılay gönüllüleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve ramazan nedeniyle azalan kan stoklarına destek olmak amacıyla bağışta bulundu.

Türk Kızılay Düzce Kan Bağış Merkezi, ramazanda iftar sonrası kent merkezindeki kan alma otobüsünde haftanın 7 günü gece saat 1.00'e kadar hizmet veriyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve ramazan nedeniyle azalan kan stoklarına dikkati çeken Türk Kızılay Düzce Şubesi ve Genç Kızılay gönüllüleri de ihtiyaç sahiplerine destek olmak için bağış yaptı.

Hayat kurtarmak için vatandaşları kan bağışı yapmaya davet eden yetkililer, desteklerinden ötürü gönüllülere teşekkür etti.