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Düzce'de Turkovac aşıları devam ediyor - Son Dakika

Düzce'de Turkovac aşıları devam ediyor

10.02.2022 12:27
Düzce'de Turkovac aşıları devam ediyor

Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, milli aşı olan Turkovac aşılarının Atatürk Devlet Hastanesi'nde devam ettiğini belirterek, vatandaşların randevu alarak aşı olabileceğini belirtti.

Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, milli aşı olan Turkovac aşılarının Atatürk Devlet Hastanesi'nde devam ettiğini belirterek, vatandaşların randevu alarak aşı olabileceğini belirtti.

Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Türkiye'de üretilen Milli aşımız Turkovac aşısı Düzce'de vatandaşlara yapılmaya başladı.

Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz'da milli aşının Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde yapılmaya devam ettiğini vurgulayarak, "Milli aşımız TURKOVAC, Düzce Atatürk Devlet Hastanemizde uygulanmaya devam ediyor. Önceki aşılarınızın türü ne olursa olsun ilk doz yada hatırlatma dozunuzu yerli aşımız TURKOVAC ile olabilirsiniz(MHRS), Alo 182 ve E-Nabız üzerinden randevu oluşturarak aşınızı güvenle olabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

(Enes Bektaş-İHA)

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Devlet Hastanesi, TURKOVAC, Milli, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Düzce'de Turkovac aşıları devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Düzce'de Turkovac aşıları devam ediyor - Son Dakika
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