Düzce'de turuncu alarm: Dere yatağı ve tehlike arz eden bölgelerde yaşayanlar tahliye ediliyor

Düzce Valiliği yoğun yağış nedeniyle "turuncu alarm" verildiği kentte dere yatağı ve tehlike arz eden bölgelerde yaşayan vatandaşları tahliye kararı aldı. Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, bölgede ve kentte yoğun yağış nedeniyle bir takım tedbirlerin alındığını belirtti.

"VATANDAŞLARIMIZ SOSYAL TESİSLERİMİZDE MİSAFİR EDİLECEK"

Valilik'ten yapılan açıklamada, "İlimiz için verilen turuncu uyarı gereğince; dere yatakları ve tehlike arz eden yerlerde kalan vatandaşlarımız Valiliğimiz ve Kaymakamlıklarımız koordinesinde, yağış tehlikesi geçene kadar tedbiren tahliye edilecektir. Vatandaşlarımız sosyal tesislerimizde misafir edilecektir." denildi.

"VATANDAŞLARIMIZIN TEDBİRLERE UYMASINI RİCA EDİYORUM"

Öte yandan, Düzce Valisi Cevdet Atay, bölgede aşırı yağış beklendiğinden tedbirler alındığını vurgulayarak, "İlçe Kaymakamlarımıza, jandarma ve kolluk görevlilerine dere yataklarında tehlike arz eden ikametlerde yaşayan vatandaşların tahliyesi konusunda talimat verildi. Vatandaşlarımızın kendi can güvenliği için alınan tedbirlere uyulmasını rica ediyorum." dedi.