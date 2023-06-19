Düzce'de turuncu alarm: Dere yatağı ve tehlike arz eden bölgelerde yaşayanlar tahliye ediliyor - Son Dakika
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Düzce'de turuncu alarm: Dere yatağı ve tehlike arz eden bölgelerde yaşayanlar tahliye ediliyor

19.06.2023 22:58

Düzce Valiliği, yoğun yağış nedeniyle turuncu alarm verdiği kentte dere yatağı ve tehlike arz eden bölgelerde yaşayan vatandaşları tahliye kararı aldı. Vatandaşlar, Valilik ve Kaymakamlıklar koordinesinde sosyal tesislerde misafir edilecek.

Düzce Valiliği yoğun yağış nedeniyle "turuncu alarm" verildiği kentte dere yatağı ve tehlike arz eden bölgelerde yaşayan vatandaşları tahliye kararı aldı. Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, bölgede ve kentte yoğun yağış nedeniyle bir takım tedbirlerin alındığını belirtti.

Düzce'de yoğun yağış nedeniyle turuncu alarm verildi, vatandaşlar tahliye ediliyor

"VATANDAŞLARIMIZ SOSYAL TESİSLERİMİZDE MİSAFİR EDİLECEK"

Valilik'ten yapılan açıklamada, "İlimiz için verilen turuncu uyarı gereğince; dere yatakları ve tehlike arz eden yerlerde kalan vatandaşlarımız Valiliğimiz ve Kaymakamlıklarımız koordinesinde, yağış tehlikesi geçene kadar tedbiren tahliye edilecektir. Vatandaşlarımız sosyal tesislerimizde misafir edilecektir." denildi.

Düzce'de yoğun yağış nedeniyle turuncu alarm verildi, vatandaşlar tahliye ediliyor

"VATANDAŞLARIMIZIN TEDBİRLERE UYMASINI RİCA EDİYORUM"

Öte yandan, Düzce Valisi Cevdet Atay, bölgede aşırı yağış beklendiğinden tedbirler alındığını vurgulayarak, "İlçe Kaymakamlarımıza, jandarma ve kolluk görevlilerine dere yataklarında tehlike arz eden ikametlerde yaşayan vatandaşların tahliyesi konusunda talimat verildi. Vatandaşlarımızın kendi can güvenliği için alınan tedbirlere uyulmasını rica ediyorum." dedi.

Düzce'de yoğun yağış nedeniyle turuncu alarm verildi, vatandaşlar tahliye ediliyor
Düzce'de yoğun yağış nedeniyle turuncu alarm verildi, vatandaşlar tahliye ediliyor
Düzce'de yoğun yağış nedeniyle turuncu alarm verildi, vatandaşlar tahliye ediliyor
Kaynak: AA
YORUMLAR (1)
  • Hakan Uzuner: Dikkat edin... biz turuncu alarm dedik. Günah bizden gitti... Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Düzce Valiliği, Düzce, Güncel, Son Dakika

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