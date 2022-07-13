Düzce'de üç aracın karıştığı kazada 11 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Düzce'de üç aracın karıştığı kazada 11 kişi yaralandı

13.07.2022 14:11
Düzce'de üç aracın karıştığı kazada 11 kişi yaralandı

Düzce'de minibüs, hafif ticari araç ve otomobilin karıştığı trafik kazasında 11 kişi hastaneye kaldırıldı.

Düzce'de minibüs, hafif ticari araç ve otomobilin karıştığı trafik kazasında 11 kişi hastaneye kaldırıldı.

D-100 kara yolunda seyreden Recep B. idaresindeki 81 AAC 101 plakalı minibüs, Hal Kavşağı mevkisinde, Yeni Sanayi Sitesi'nden yola çıkmaya çalışan İbrahim Y'nin kullandığı 54 AEZ 253 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan Recep B'nin aracı, refüjü aşarak Küçük Sanayi Sitesi'nden yola çıkmaya çalışan Gökhan A. yönetimindeki 81 ABG 636 plakalı otomobile vurdu.

Kazada, minibüs ve hafif ticari araç sürücüsü, Zekiye D, Kübra Y, Meryem Y, Ahmet S, Semih S, Cevdet K, Emine K, Yasemin K. ve Kağan K. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama ile Düzce Atatürk Devlet hastanelerine kaldırıldı.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Tragger, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce'de üç aracın karıştığı kazada 11 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:14 Üniversite öğrencisi gözlerine inanamadı! Hepsi bilgisayar kasasının içinde...
14:02 Kutsal topraklarda yaşandı... Hacda dönerek şeytan taşlayan adama binlerce beğeni
14:00 Oğlunun skandal görüntüleri sonrası, anket sonuçları da Biden'ı yıktı
13:57 Yunan lobisinin düşmanca hamlesi başarılı oldu! İşte ABD'nin F-16'ları Türkiye'ye satması için istenilen 2 şart...
13:55 Fenerbahçe'den transfer hamlesi! Joao Pedro ile anlaşma sağlandı
13:52 Çeşme'de tatil yapan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti, plajda aşka geldi
13:17 KYK faizleri hakkında konuşan Bakan Kasapoğlu: Çalışma hazır
12:25 İtalyan basketbolcu Alessandro Gentile balkondan aşağı düştü! Bilincini kaybetti
12:14 Dünyanın gözü Türkiye'de! Tahıl koridoru için heyetler İstanbul'a gelmeye başladı
12:09 Korkudan tahtanın altına bakamayan kiracı evin banyosunda 60 yılanla karşılaştı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2022 14:23:44. #1.11#
SON DAKİKA: Düzce'de üç aracın karıştığı kazada 11 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement