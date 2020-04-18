Düzce'de üç ayda bin 496 konut satıldı

DÜZCE(İHA) – Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, 2020 yılı Ocak, Şubat ve Mart ayında Düzce ilinde bin 496 konut satıldı.



Düzce'de konut korona virüs pandemisi olmasına rağmen durmadı. Düzce'de 2019 yılı Mart ayında 523 konut satışı gerçekleşirken bu ise ise geçen yıla yakın 487 konut satışı gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü verilerine göre Düzce'de 2020 yılı ilk 3 ayda konut satısı geçen yıla göre arttığı gözlemlendi.



Düzce'de 2019 yılında Ocak, Şubat ve Mart aylarında bin 475 konut satılırken bu yıl ise bin 496 konut satıldı. - DÜZCE