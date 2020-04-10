Düzce'de ücretsiz maske dağıtımına başlandı - Son Dakika

Düzce'de ücretsiz maske dağıtımına başlandı
6 saat önce
DÜZCE (İHA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlara ücretsiz maske verileceğini duyurmasının ardından Düzce'de vatandaşlara ücretsiz maske dağıtılmaya başlandı.
DÜZCE (İHA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlara ücretsiz maske verileceğini duyurmasının ardından Düzce'de vatandaşlara ücretsiz maske dağıtılmaya başlandı.
Sağlık Bakanlığının temin ettiği maskelerin 20-65 yaş arası vatandaşlara ücretsiz dağıtılması kararı, uygulamaya konuldu. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Düzce Valilliği'ne ilk etapta gönderilen 4 bin 500 adet maske kamuya açık yerler, şehir merkezinde bulunan polis kontrol noktaları ile yol kontrol noktalarında vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılmaya başlandı. - DÜZCE
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 06:50 Kaynak: İHA
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