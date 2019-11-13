Son Dakika Haberleri: Düzce'de ulaşım ağı her geçen gün genişliyor
Son Dakika Güncel Düzce'de ulaşım ağı her geçen gün genişliyor - Son Dakika

Düzce'de ulaşım ağı her geçen gün genişliyor

6 saat önce

Düzce Belediyesi şehir merkezinin dört bir yanında yeni ulaşım ağlarını oluşturmaya devam ediyor.

Düzce'de ulaşım ağı her geçen gün genişliyor, System.String[]

Düzce Belediyesi şehir merkezinin dört bir yanında yeni ulaşım ağlarını oluşturmaya devam ediyor.


Düzce Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğünün koordineli çalışmaları sayesinde Düzce için yeni ulaşım aksları planlamaya devam ediyor. Şehrin planlı şekilde genişlemesi ve büyümesi açısından büyük önem taşıyan yeni yol açma çalışmaları da Kuyumcu Hacı Ali Mahallesinde sürüyor. Mahalleler arasında ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında yeni yollar ile hem şehirleşme planlı şekilde devam ediyor hem de vatandaşların ulaşım seçenekleri artmış oluyor. Muhtelif mahallelerde aynı anda devam eden yeni yol açma işlemleri hava şartları uygun olduğu sürece devam edecek. - DÜZCE

Düzce Belediyesi, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 02:51 Kaynak: İHA
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