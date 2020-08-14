Düzce'de ulaşım dönüşümü başladı - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Düzce'de ulaşım dönüşümü başladı. 21 Ağustos'tan itibaren yeni araçlar Düzce sokaklarında dolaşıma başlamadan önce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, ulaşımda kullanılacak yeni kart sistemi ve denetleme araçlarında inceleme yaptı.

Düzce'de 21 Ağustos'tan itibaren yeni halk otobüsleri hizmete girecek. Bursa'da tamamen yerli imkanlar ile üretilen minibüsler ile birlikte Düzce'de yeni duraklar ve yeni ulaşım ağları oluşturulmaya başlandı. Ayrıca, halk otobüslerine binecek vatandaşların kullanacağı kart sistemide değişecek. Düzce Kent Kartları kullanıma alınacak. Ayrıca temassız kredi kartları ile de otobüslere binilebilecek. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce sokaklarında yeni araçların dolaşıma başlamadan önce son incelemeleri yaptı. Yeni kart sistemi ve denetleme aracında incelemelerde bulunan Özlü, Düzce ulaşımında ki dönüşümünde startını vermiş oldu. - DÜZCE