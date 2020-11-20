Düzce'de ulaşımda düzenleme yapıldı - Son Dakika

19 salgınına önlem olarak açıkladığı tedbirler kapsamında Düzce ulaşımında vatandaşlar mağdur olmaması için şehir içi ulaşım sefer saatlerinde yeni düzenleme yapıldı.

Düzce Belediyesi Ulaşım firması yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu başlayacak olan kısıtlamaları dikkate alarak toplu ulaşım araçlarının kullanımında yeni düzenleme yaparak sefer saatlerini değiştirdi. İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge kapsamında 20.11.2020 (bu akşam) saat 20.00 itibariyle başlayacak olan sokağa çıkma yasağı ile ilgili olarak vatandaşların toplu taşıma araçlarının kullanımında her hangi bir aksaklık yaşanmaması adına akşam saat 20.00'den 22.00'ye kadar her 30 dakikada bir güzergahlarda seferler devam edecek. Yasak kapsamına girmeyen çalışanların mağdur olmaması için hafta sonu sabah saat 07.00'den 10.00'a kadar 30 dakikada bir toplu ulaşım araçları güzergahlara seferlerini yapacak. Toplu ulaşım seferleri pazartesi günü itibariyle gündüz normal saatlerine dönecek. Kısıtlamalarda yeni kararlar alınıncaya kadar hafta sonu uygulamaların bu şekilde devam edeceği bildirildi. - DÜZCE