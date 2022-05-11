Üniversite öğrencileri ve şefler Gastronomi Festivali'nde becerilerini sergiledi - Son Dakika
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Üniversite öğrencileri ve şefler Gastronomi Festivali'nde becerilerini sergiledi

11.05.2022 16:30

Düzce'de gastronomi ve mutfak sanatları ile aşçılık bölümünde okuyan üniversite öğrencileri, Gastronomi Festivali'nde ünlü şeflerle Türk ve dünya lezzetlerini katılımcılarla buluşturdu.

Düzce'de gastronomi ve mutfak sanatları ile aşçılık bölümünde okuyan üniversite öğrencileri, Gastronomi Festivali'nde ünlü şeflerle Türk ve dünya lezzetlerini katılımcılarla buluşturdu.

Düzce Üniversitesi (DÜ) Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ile Gölyaka Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı iş birliğiyle Gastronomi Festivali düzenlendi.

Üniversite bahçesinde gerçekleştirilen festivalde, öğrencilerin ve ünlü şeflerin Türk ve dünya mutfağından hazırladıkları yemekler sergilendi.

DÜ Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Akif Öncü, AA muhabirine, çok güzel bir festival olduğunu, etkinliği sürekli hale getireceklerini söyledi.

Festivalde farklı yemek kültürlerinin sergilendiğini aktaran Öncü, "Üniversitemizde gastronomi bölümümüz, güzel mutfağımız var. Sokak lezzetlerimiz de oldu. Mesela, nohutlu pilav, köfte gibi. Dünya mutfağından pasta kısmı oldu. Ünlü şeflerimiz hem Türk hem de dünya mutfağından örnekler gösterdiler. Bir de gastronomin inceliğinden bahsetmiş oldular." dedi.

Etkinlik, çeşitli ikramların ardından ünlü şeflerin öğrencilere yemek tarifleri vermesiyle son buldu.

Üniversite öğrencileri ve şefler Gastronomi Festivali'nde becerilerini sergiledi
Üniversite öğrencileri ve şefler Gastronomi Festivali'nde becerilerini sergiledi
Üniversite öğrencileri ve şefler Gastronomi Festivali'nde becerilerini sergiledi
Üniversite öğrencileri ve şefler Gastronomi Festivali'nde becerilerini sergiledi
Üniversite öğrencileri ve şefler Gastronomi Festivali'nde becerilerini sergiledi
Üniversite öğrencileri ve şefler Gastronomi Festivali'nde becerilerini sergiledi
Üniversite öğrencileri ve şefler Gastronomi Festivali'nde becerilerini sergiledi
Üniversite öğrencileri ve şefler Gastronomi Festivali'nde becerilerini sergiledi
Üniversite öğrencileri ve şefler Gastronomi Festivali'nde becerilerini sergiledi

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Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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