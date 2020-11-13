Düzce'de üniversite öğrencilerine 81 TL sınırsız kart hizmeti - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi geçtiğimiz aylarda öğrencilere yönelik çıkarttığı sınırsız kart hizmetini, üniversite öğrencilerinin de kullanımına açtı. Üniversite öğrencileri öğrenci kimliği ve 1 fotoğraf ile 81 TL'lik sınırsız karttan alabilecek.

Düzce Belediyesi bünyesinde geçtiğimiz aylarda Düzce Ulaşım AŞ kurularak Düzcelilere hizmet vermeye başladı. Alınan karar sonrasında Düzce'de öğrencilere yönelik 81 TL kart ile aylık sınırsız yolculuk imkanı tanımaya başlayan Düzce Belediyesi, 11-22 yaş aralığındaki öğrencilere kart hizmeti verdi. İkametgah belgesi ile verilen kartlardan Düzce Üniversitesi öğrencileri faydalanamayınca, Düzce Belediyesi Meclisinde alınan karar ile Üniversite öğrencilerinin de karttan faydalanmasının önü açıldı. Düzce Üniversitesi öğrencileri öğrenci kimliği ve 1 fotoğraf ile Düzce Ulaşım'a başvurmaları dahilinde 81 TL'lik aylık sınırsız karttan alabilecek. - DÜZCE