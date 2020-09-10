Düzce'de üreticiler fındıklarını satmadı

DÜZCE'de fındık üreticileri gelecek aylardaki yüksek fiyat beklentisi ile ürünlerini satmadı. Düzce Ziraat Odası Başkanı Ramazan Öztürk, yüksek fiyat beklentisi içinde olan üreticilerin fındık satmaması durumunda, önümüzdeki yıllarda Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) fındık alımı yapmama ihtimali olduğunu, bu sebeple fındık fiyatlarının serbest piyasada belirleneceğini, üreticilerin zor durumda kalacağını söyledi. MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz ise TMO'nun 24 Ağustos tarihinden itibaren sadece 6 ton fındık aldığını bildirdi.

MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, fındık alımıyla ilgili olarak inceleme yapmak amacıyla TMO depolarını ziyaret etti. Yılmaz, ziyarette fındık üreticilerinin TMO'ya fındık satmadığı yönünde bilgi aldı. Üreticileri, TMO'ya fındık satmaya davet eden Yılmaz, "TMO, 24 Ağustos tarihinde alımlara başladı. Ama bu sene çiftçilerimizin TMO'ya rağbet etmediklerini gördük. Bu bizi fındıkla ilgili 2 senedir çalışma yaptığımız için üzdü ve endişeye sevk etti. Piyasayı ayarlayıcı olarak bulunmasını istiyoruz. Bu sene TMO'nun fındık alımında önümüzdeki senelerde de devrede olmasını istiyoruz. Ancak bu oranda gelirse bazı endişelerimiz var. Düzce'de 3 depoda fındık alımı yapılıyor. Bu depolar seneye kapatılabilir. Üreticimiz TMO'ya fındık satsın istiyoruz. Emanete fındık vermesinler. Paraya ihtiyaçları varsa TMO'ya versinler. Çünkü TMO peşin para ile fındık alıyor. Eğer TMO, seneye devrede olmazsa önümüzdeki senelerde sıkıntı yaşayabiliriz. TMO, 6 ton fındık almış. Bu da bizi endişeye sevk ediyor" dedi.

REKOLTE DÜŞÜK Düzce Ziraat Odası Başkanı Ramazan Öztürk ise çiftinin fındık satmamasının sebepleri hakkında bilgiler vererek, "2020 yılı rekoltesinin çok düşük olduğunu biz daha önce belirtmiştik. 57 bin ton Düzce'de rekolte tespit edildi. Ancak bizim haziran ve temmuz aylarındaki görmüş olduğumuz rekolteyi tarlaya indiğimizde bulamadık. Düzce'de 57 bin ton değil, bize göre 40-45 bin ton fındık var. Hasat hala ilçelerimizde devam ediyor. Hasat bitmiş değil" diye konuştu. 'FINDIKLARINI EVDE DEPOLADILAR'Üreticilerin fındıklarını evlerinde depoladıklarını, ocak ayına kadar fındığın 30 liraları bulabileceği düşüncesinde olduğunu ifade eden Ramazan Öztürk, "Bu sene alım yapan birçok kurum var. Bunların başında FİSKOBİRLİK, Tarım Kredi Kooperatifleri, TMO ve tüccarlar var. Bu kurumlar ve kişiler fındık alımına devam ediyor. Bir başka konu ise çiftçilerimiz fındıklarını evde depoladılar. Bu sene çiftinin yüksek fiyat beklentisi var" ifadelerinde bulundu.'ÇİFTÇİLERİMİZ FINDIKLARINI KESİNLİKLE TMO'YA SATMALILAR'

Öztürk, çiftçilerin fındıklarını TMO'ya satmasını isteyerek, "TMO'nun fındık almasını canı gönülden istiyoruz. Yıllarca bu iş için mücadele ettik. Çiftçilerimiz fındıklarını kesinlikle TMO'ya satmalılar. Önümüzdeki yıllarda çiftçiler mağdur olmasınlar. Eğer TMO'ya fındık verilmez ve tüccara giderse önümüzdeki yıl TMO fındık almaz. Tüccarlar istediği fiyattan fındık almaya başlar" dedi.