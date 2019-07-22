Son Dakika Haberleri: Düzce'de üreticilerin borçlarına yapılandırma talebi
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Düzce'de üreticilerin borçlarına yapılandırma talebi

40 dakika önce

TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Düzce'deki su baskını ve toprak kaymasından etkilenen üreticilere ilişkin, "Üreticilerimizin bankalara ve kooperatiflere olan borçlarının yapılandırılması için girişimlerde bulunacağız. Borçlarını ödemeleri mümkün değil, ürün falan kalmamış, perişan olmuşlar.

Düzce'de üreticilerin borçlarına yapılandırma talebi, System.String[]
TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Düzce'deki su baskını ve toprak kaymasından etkilenen üreticilere ilişkin, "Üreticilerimizin bankalara ve kooperatiflere olan borçlarının yapılandırılması için girişimlerde bulunacağız. Borçlarını ödemeleri mümkün değil, ürün falan kalmamış, perişan olmuşlar." dedi.
Türkiye Ziraat Odaları Birliği, su baskını, Düzce, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 04:07 
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