Düzce'de üreticilerin borçlarına yapılandırma talebi
40 dakika önce
TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Düzce'deki su baskını ve toprak kaymasından etkilenen üreticilere ilişkin, "Üreticilerimizin bankalara ve kooperatiflere olan borçlarının yapılandırılması için girişimlerde bulunacağız. Borçlarını ödemeleri mümkün değil, ürün falan kalmamış, perişan olmuşlar.
TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Düzce
'deki su baskını
ve toprak kaymasından etkilenen üreticilere ilişkin, "Üreticilerimizin bankalara ve kooperatiflere olan borçlarının yapılandırılması için girişimlerde bulunacağız. Borçlarını ödemeleri mümkün değil, ürün falan kalmamış, perişan olmuşlar." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 04:07
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