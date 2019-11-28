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Düzce'de ürün bazlı gıda denetimi yapıldı

6 saat önce

DÜZCE(İHA) – Düzce'de ürün bazlı gıda kontrolleri yapıldı.

Düzce'de ürün bazlı gıda denetimi yapıldı, System.String[]

DÜZCE(İHA) – Düzce'de ürün bazlı gıda kontrolleri yapıldı. 2019 yılında ise şimdiye kadar 6 bin 385 gıda denetimi yapıldığı bildirildi.


Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan "Denetim Seferberliği" kapsamında bir hafta boyunca ürün bazlı gıda kontrolleri gerçekleştirileceği Düzce Valiliği tarafından açıklandı. Seferberlik kapsamında, Düzce'de Vali Dr. Zülkif Dağlı'nın koordinesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkileri tarafından et ve süt ürünleri üretim yerlerinde denetimleri aralıksız sürüyor. Düzce genelinde 2018 yılında toplam 5 bin 991 gıda denetimi gerçekleştirilirken, 2019 yılında ise şimdiye kadar 6 bin 385 gıda denetimin yapıldığı bildirildi. Ayrıca, gıda ürünlerinden her yıl yaklaşık bin adet numune alınırken, her yıl Alo 174 Gıda hattına yapılan yaklaşık 200 ihbar ve şikayet sonuçlandırılıyor. Konu ile ilgili Düzce Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise "Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan Denetim Seferberliği kapsamında, ilimizde de 27 kontrol görevlisiyle denetimler yapılmaktadır. İlimizde mevcut 4724 gıda işletmesinde, halk sağlığının korunması ve gıda güvenilirliğinin temini için denetimler yoğun bir şekilde, risk öncelikli ve sektörel bazlı olarak devam edecektir" denildi. - DÜZCE

Düzce Valiliği, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 12:37 Kaynak: İHA
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