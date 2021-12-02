Düzce'de üst geçitlerdeki asansörlerin elektronik aksamı çalındı - Son Dakika

Düzce'de engelli ve yaşlı vatandaşların kullandığı üst geçitlerdeki asansörlerin elektronik sistem ve kameralarını çalan hırsızların bulunması için çalışması başlatıldı.

Düzce Belediyesi tarafından kenti ikiye bölen D-100 kara yolunun çeşitli bölgelerine kurulan üst geçitlerdeki engelli asansörlerinin çalışmadığı bilgisine ulaşılması üzerine harekete geçildi.

Araştırma sonucu asansörlerdeki kamera kayıt ve iç aksanında bulunan elektronik sistemlerinin söküldüğünü gören belediye teknik servis ekipleri, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Koçyazı ve Hamidiye mahallelerindeki üst geçitlerdeki asansör panosunu kırarak elektronik aksamları çalan hırsızların, yakalanmamak için kamera kayıt cihazlarını da alıp götürdüğü belirlendi.

Emniyet ekipleri, görgü tanıklarının ifadelerini ve bölgede parmak izi alarak hırsızlığı yapan kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.