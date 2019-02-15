Son Dakika Haberleri: Düzce'de Uyuşturucu Operasyonları

Düzce'de Uyuşturucu Operasyonları

1 saat önce

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi tutuklandı.

Düzce'de Uyuşturucu Operasyonları, System.String[]
Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il merkezinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 1 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 1 kişi gözaltına alınırken, şüphelinin üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda 59 uyuşturucu, sentetik hap ve 4 parça halinde 13 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Diğer bir operasyonda ise, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan uyuşturucu maddeleri kente getirerek sattığı tespit edilen 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma yürüttü.

Düzenlenen operasyonda, 2 kişi gözaltına alınırken, şüpheli şahıslardan uyuşturucu madde temin edeceği değerlendirilen 4 kişi hakkında ise adli işlem yapıldı.

Şüphelilerin bulundukları ikamette yapılan aramada, 12 gram uyuşturucu-uyarıcı madde, bir miktar uyuşturucu-uyarıcı sentetik hap, uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar, ruhsatsız tabanca ve 9 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 03:36 Kaynak: AA

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