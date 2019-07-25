Son Dakika Haberleri: Düzce'de uyuşturucu operasyonları
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Düzce'de uyuşturucu operasyonları

35 dakika önce

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı, 77 kök kenevir ele geçirildi.

Düzce'de uyuşturucu operasyonları, System.String[]
Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı, 77 kök kenevir ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yığılca ilçesi Çamlı köyü ile merkeze bağlı Günbaşı köyünde iki kişinin kendilerine ait fındık bahçelerinde yasa dışı kenevir ekimi yaptığını tespit etti.
Yığılca ilçesine düzenlenen operasyonda boyları 50 ila 150 santim arasında değişen 16 kök kenevir bitkisi ele geçirilen ekipler şüpheliyi gözaltına aldı.
Bir diğer operasyonu Günbaşı köyüne düzenleyen ekipler, boyları 60 ila 250 santim arasında değişen 61 kök kenevir bitkisi ele geçirdi, bir kişiyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Kenevir, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 03:39 Kaynak: AA
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