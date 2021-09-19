Düzce'de uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı yakalandı - Son Dakika

Düzce'de uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı, Trafik Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri Beyköy Beldesi Anadolu otoyolu bağlantı yolu mevkisindeki yol kontrol devriyesinde şüphelendikleri aracı durdurdu.
Üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilen A.S.E. gözaltına alındı.
Öte yandan, Akçakoca ilçesi Karatavuk köyünde evinde ve bahçesinde kenevir yetiştirdiği belirlenen Y.P'ye yönelik operasyon düzenledi.
Aramalarda 32 kök kenevir ve 1858 gram kubar esrar ele geçirdi.
Y.P. "uyuşturucu madde yetiştirdiği" iddiasıyla gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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