Düzce'de uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu operasyonları düzenlendi.
Operasyonda, il merkezinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin üzerlerinde ve içinde bulundukları araçta yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde, 15 tabanca fişeği ve uyuşturucu madde içiminde kullanılan 2 aparat ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.
Şüphelilerden uyuşturucu madde aldığı tespit edilen 2 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
Ekipler ayrıca, kent üzerinden uyuşturucu sevkiyatı yapacağı tespit edilen 2 şüpheliyi teknik ve fiziki takip sonucu gözaltına aldı.
Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 2 bin 440 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 17:33 - Kaynak: AA
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