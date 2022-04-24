Düzce'de uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Düzce'de uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı

24.04.2022 14:32
Düzce'de uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı

Düzce'de uyuşturucu operasyonlarında 9 zanlı gözaltına alındı.

Düzce'de uyuşturucu operasyonlarında 9 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığınca, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleriyle birlikte takibe alınan ve hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan aranan K.K. isimli şahıs araç ile yolculuk yaptığı sırada yakalandı.

Araçtaki B.S, T.R. ve S.R. de gözaltına alındı. Alınan arama kararına istinaden araçta, şahısların üzerinde ve K.K'nin köyündeki ikametinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde kullanma aparatı, hassas terazi, tabanca, 8 adet tabanca fişeği ile suçtan elde ettiği değerlendirilen 9 bin 935 lira ile sahte 300 dolar ele geçirildi.

Kontrollerin ardından K.K, B.S, T.R. ve S.R. isimli şahıs gözaltına alındı.

Ekiplerce yapılan diğer operasyonda ele geçirilen bir miktar uyuşturucu madde nedeniyle 5 şahıs hakkında, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan adli işlem başlatıldı.

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Uyuşturucu, Jandarma, Tragger, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Düzce'de uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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