Düzce'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika

Düzce'de düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen bir şüphelinin Kiremitocağı Mahallesi'ndeki adresine düzenlenen operasyonda 9 parça halinde satışa hazır vaziyette 58 gram esrar ele geçirildi. Şüpheli, ekiplerce gözaltına alındı.

Kentte düzenlenen bir başka uyuşturucu operasyonunda da Çay Mahallesi'nde belirlenen bir eve baskın düzenlendi.

Evde yapılan aramada, 5 parça halinde satışa hazır vaziyette 28 gram metamfetamin, 2 cam pipo ve 1 hassas terazi bulundu, iki şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, biri serbest bırakıldı.