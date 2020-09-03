Düzce'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika

Düzce'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
DÜZCE (İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Gümüşova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda ilçeye bağlı Kışla Mahallesi'nde yasa dışı kenevir ekimi yapan 1 kişi yakalandı.
DÜZCE (İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Gümüşova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda ilçeye bağlı Kışla Mahallesi'nde yasa dışı kenevir ekimi yapan 1 kişi yakalandı.
Alınan bilgilere göre, Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Gümüşova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı istihbari ve fiziki takip sonrası ilçeye bağlı Kışla Mahallesi'nde İ.A isimli şahsın yasa dışı kenevir ekimi yaptığı tespit edildi. Yapılan operasyonda İ.A'nın evinde ve bahçesinde yapılan aramada 5 kök Hint keneviri ve 1 kilo 500 gram içime hazır esrar maddesi ele geçirildi. Kenevir maddelerine polis ekiplerince el konulurken, şahıs gözaltına alındı. - DÜZCE
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