Düzce'de uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Düzce'de uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

7 saat önce

DÜZCE İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Düzce'de uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı, System.String[]

DÜZCE İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Mahkemeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak satıcısı ve torbacı olarak tabir edilen şahıslara yönelik yürütülen planlı çalışmalar kapsamında Düzce'nin Kalıcı Konutlar bölgesi ile Çilimli İlçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen M.Ş ve B.T adlı kişiler düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheli şahısların ev ve araçlarında yapılan aramalarda 1 adet hassas terazi, 1 adet tabanca, 12 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan haklarında işlem yapılan 2 şahıs tamamlanan işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Ayrıca soruşturma kapsamında tutuklanan şahıslardan uyuşturucu madde aldığı tespit edilen 3 şahıs hakkında ayrıca, 'Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak' suçundan adli işlem yapıldı. Şahıslardan 28 adet Ecstasy hap, 6 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi.


Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 01:11 Kaynak: DHA
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